Meldpunt "inwoner in nood" in Schilde blijkt succes: "Op een jaar tijd 8 meldingen door ongeruste buren"

Meestal ging het om buren die ongerust waren over wat er zich naast hun deur in stilte afspeelde. Zo kwamen er bijvoorbeeld meldingen binnen over buren die ongerust waren over iemand die tekenen van dementie begon te vertonen, of iemand die eenzaam was. Schepen voor sociale zaken Pascale Gielen (N-VA) in Schilde spreekt dan ook over een succes: "Onze maatschappelijke werkers hebben die mensen een huisbezoek kunnen brengen en hen zo in het vizier gekregen. Anders waren ze misschien onder de radar gebleven."