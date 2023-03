Moet Ronse parcours van traditionele Fiertelommegang wijzigen door onvoorziene wegenwerken ?

"Onze Fiertelommegang bestaat al meer dan 1000 jaar", zegt schepen Foulon. "En al eeuwenlang volgen we hetzelfde parcours van 32 kilometer langs de stadsgrenzen. Dus het zou vervelend zijn als we daar nu van moeten afwijken door de werken aan de brug. Maar als het natuurlijk niet anders kan om veiligheidsredenen, gaan we het parcours natuurlijk wel aanpassen. Dus we zullen zeker een plan B, een noodparcours, klaar hebben."

Volgens de schepen is het parcours van de Fiertelommegang in Ronse tot nu toe nog maar één keer gewijzigd. "Dat was door wegenwerken in het centrum. Toen hebben we het parcours om de stad binnen te komen, lichtjes moeten wijzigen. Maar we gaan ervan uit dat dat dit jaar niet nodig zal zijn. Sint-Hermes zorgt al eeuwenlang voor de Ronsenaars, dus hij zal dat nu ook wel weer doen."