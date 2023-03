Natuurpunt vraagt om beslissing over locatie nieuwe Scheldebrug in Wetteren uit te stellen

In Wetteren komt er een nieuwe brug over de Schelde, omdat de huidige brug niet meer voldoet. Waar de nieuwe Scheldebrug precies komt, is nog niet beslist. Er liggen 2 opties op tafel: ofwel komt de brug in het centrum, ofwel er buiten. Maar Natuurpunt wil dat de beslissing uitgesteld wordt, omdat de twee mogelijkheden volgens hen te weinig onderzocht zijn. En Natuurpunt wil ook dat een derde optie, vlak naast de huidige brug, als volwaardige mogelijkheid bekeken wordt.

"Er is momenteel nog te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan", zegt Antoon Blondeel van Natuurpunt Scheldeland."Vooral over de impact van de brug op de natuur, de landbouw en waterhuishouding. De aanleg van een nieuwe brug zal ook sowieso ingrijpen op de kwaliteit van de Scheldevallei. Dus we willen dat de beslissing over de locatie van de brug voldoende wetenschappelijk onderbouwd is."

Het gemeentebestuur van Wetteren wil voorlopig niet reageren.