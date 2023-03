Nieuw café "De Vijfde Mijl" moet ontmoetingsplek worden in Kapelle-op-den-Bos

Aan de naam van het café, "De Vijfde Mijl" hangt een verhaal vast, vertelt vrijwilliger Diane Van der Aa. "In de 12de eeuw is er door de abdij van Grimbergen bepaald dat er op 5 mijl afstand een vrouwenklooster moest gebouwd worden. En men kwam hier in Nieuwenrode terecht waar de oude pastorie staat. En dat is meteen ook het ontstaan van Nieuwenrode geweest: de nieuw gerooide plek in het bos waar het klooster kwam, daar komt de naam van de gemeente vandaan."

Op zondag 19 maart gaat het café voor het eerst open in de oude pastorie van Nieuwenrode bij Kapelle-op-den-Bos.