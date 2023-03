Nieuw sociaal akkoord verlengt afspraken over landingsbanen, brugpensioen en overuren

De algemene regel is dat landingsbanen kunnen vanaf 60 jaar. Maar twee jaar geleden is afgesproken om de instapleeftijd in een aantal gevallen vast te leggen op 55, bijvoorbeeld voor zware beroepen of na een loopbaan van 35 jaar. Die regeling willen de sociale partners met twee jaar verlengen, tot halfweg 2025. Nieuw is dat kwetsbare werknemers in maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen) al op 55 in een landingsbaan kunnen stappen, na een loopbaan van 25 jaar.