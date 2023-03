Ombudsman energie pleit voor financiële compensatie bij laattijdige eindafrekening

Houtman pleit ook voor een beter overzicht van wie met wat bezig is op vlak van energie. "Alles is nu heel ingewikkeld. We hebben de energiemarkt die Europees wordt aangestuurd, in ons land is het dan weer een federale materie, maar het zijn de gewesten die bevoegd zijn. Niemand raakt er nog wijs uit."

Daarom wordt de website van de ombudsdienst voor energie aangepast, zodat het voor de consument duidelijker is welke instantie met wat bezig is. Maar dat is eigenlijk een taak van de overheid: "Ik verwacht van de overheid dat ze zélf een website maakt waar de consument duidelijk ziet waar hij terechtkan met welke energievraag."