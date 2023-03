Opnieuw overlast aan station Denderleeuw, burgemeester overweegt plaatsverbod voor relschoppers

De burgemeester overweegt nu nog meer extra maatregelen in de stationsbuurt. In oktober vorig jaar vaardigde hij al een speciaal burgemeestersbesluit uit. Daardoor mocht de politie een maand lang systematische identiteitscontroles doen aan het station van Denderleeuw. En dat werkte, want de rust keerde weer in de buurt. Maar ondertussen is er dus weer overlast, en daarom overweegt de burgemeester opnieuw extra maatregelen. "Zodra ik het verslag krijg van de politie over de problemen van gisteravond, ga ik bekijken welke extra maatregelen we kunnen nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan een plaatsverbod voor de relschoppers die de politie kon identificeren."