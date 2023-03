Opvallend meer vleermuizen in Limburg dit jaar

Ook de ingekorven vleermuis, die haar naam kreeg omwille van de ingekorven oren, gaat er sterk op vooruit. Het is een zuidelijke soort die je normaal eerder op warme plaatsen vindt. “10 jaar geleden was het nog een bedreigde soort waarvoor we een beschermingsplan hadden uitgewerkt”, legt Palmans uit. “Maar ze zijn in opmars in Vlaanderen. Vorig jaar telden we 1.038 dieren in Riemst, dit jaar al 1.260.”