Kampenhout wil geen containers voor 700 asielzoekers vlak bij natuurgebied: "Wij zullen de vergunning weigeren"

Het gemeentebestuur van Kampenhout had van meet af aan bedenkingen bij de plannen van de Moor. Burgemeester Leaerts geeft toe "dat hij toch een beetje verrast" was door de vraag van zijn partijgenote. "De vereisten (o.a. het voorzien van watertoevoer en riolering red.) die we gesteld hadden waren zo scherp dat niemand verwacht had dat de regering voor locatie zou kiezen." Na gesprekken met het het kabinet van de staatssecretaris, maar ook met dat van premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) neemt Kampenhout nu definitief stelling in. "De locatie is niet geschikt om daar wat dan ook in te planten en al zeker niet iets van die omvang."