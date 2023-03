Ozonvervuiling verstoort het seksleven van insecten

"Insecten en hun feromonen zijn in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. De concentratie van vervuilende stoffen in de lucht is daarentegen pas spectaculair toegenomen sinds de industrialisering. Het is onwaarschijnlijk dat de communicatiesystemen van insecten, die het resultaat zijn van miljoenen jaren evolutie, in staat zullen zijn zich snel aan te passen aan de nieuwe omstandigheden als er plots geen feromonen meer zijn", zei Bill Hansson, het hoofd van de afdeling Evolutionaire Neuro-ethologie. "De enige oplossing voor dit dilemma is om onmiddellijk de uitstoot van verontreinigende stoffen in de atmosfeer te verminderen."

De onderzoekers in Jena willen de effecten van ozon op een ruimer scala aan insecten bestuderen, onder meer op motten die vaak hun partners over lange afstanden volgen op basis van geurstoffen.

Seksferomonen spelen ook een cruciale rol bij insecten in het onderscheiden van hun soortgenoten van nauw verwante soorten. "We zouden willen te weten komen of hoge ozonniveaus leiden tot toegenomen hybridisatie als nauw verwante vliegensoorten elkaars habitat delen."