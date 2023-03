Parket onderzoekt mogelijk opzettelijke aanrijding en vluchtmisdrijf op parking in Zottegem

Het slachtoffer kwam naar eigen zeggen van Sotto's in Zottegem toen hij samen met twee vrienden een woordenwisseling kreeg met een groepje dat ook naar Sotto's was geweest. Het ging volgens het slachtoffer om een banale discussie. Maar toen hij met z'n vrienden verder naar de parking stapte, doken de anderen opnieuw op in hun wagen.

"De bestuurder stapte uit en maakte wat gebaren, stapte dan weer in om even later opnieuw uit te stappen”, doet het slachtoffer zijn relaas. De wagen zou daarop weggereden zijn om dan opnieuw op te duiken en aan hoge snelheid te komen aangereden. “Hij week toen plots af en reed mijn richting uit”, gaat hij verder. “Te snel om nog te kunnen wegduiken waardoor hij mij raakte."