Parking Makro in Deurne wordt grotendeels afgesloten, zo'n 200 plaatsen blijven beschikbaar als park & ride

"Er is heel veel sluikstort, want mensen weten dat er geen sociale controle is en we kunnen er ook niet ingrijpen met de politie", zegt Tjerk Sekeris (N-VA), districtsburgemeester van Deurne. "Er wordt ook aan joyriden gedaan. Een tweetal weken geleden was er zo een incident. Iemand had een auto geleend van iemand anders, zo ging het verhaal, en heeft er een station voor winkelwagentjes mee stukgereden. De auto was uiteraard ook kapot. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar was er niet zo erg aan toe."