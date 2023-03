Oudenaarde werkt aan oplossing voor verenigingen die voorlopig niet in het ontmoetingscentrum van Ename terecht kunnen

Omdat heel wat verenigingen nu met de handen in het haar zitten nu ze niet meer in de parochiezaal van Ename terecht kunnen, denkt de stad nu mee aan oplossingen. "Ook al is de zaal geen eigendom van de stad, toch willen we helpen met enkele kleine aanpassingen en herstellingen zodanig dat er in eerste instantie toch al zou kunnen vergaderd worden met maximaal 50 mensen. Na een nieuw brandweerverslag gaan we dan bekijken of er opnieuw meer dan 50 binnen mogen." De herstellingen zouden in het beste geval al over enkele dagen kunnen afgerond worden, denkt de burgemeester.

Intussen bekijkt de stad ook of er alternatieven zijn voor de verenigingen van Ename, zodat ze eventueel in een andere zaal in de onmiddellijke omgeving terecht kunnen.