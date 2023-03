Patiënten met borstkanker hebben 30 procent meer kans om te sterven als ze naar een niet-erkende borstkliniek gaan

Eén op de 7 vrouwen in België krijgt borstkanker. Elk jaar krijgen ruim 10.000 vrouwen het harde verdict te horen, dat is ongeveer 27 vrouwen per dag. "Kom Op Tegen Kanker (KOTK) krijgt veel vragen van vrouwen die zich afvragen in welk ziekenhuis zij de beste behandeling tegen borstkanker kunnen krijgen, maar we stelden vast dat er daar geen goede informatie over bestaat," zegt Ward Rommel van KOTK. Daarom bestelden zij de studie bij het Kenniscentrum.