Pestende ploegbaas van Net Brussel krijgt geen straf nadat hij arbeider tot zelfdoding drijft

Ook de ploegbaas werd over de hele lijn schuldig bevonden. De rechtbank is van mening dat het psychologische geweld dat werd gebruikt de rechtstreekse aanleiding was voor het slachtoffer om uit het leven te stappen. Ondanks dat hij schuldig werd bevonden aan onopzettelijke doodslag, kreeg de ploegbaas geen straf opgelegd en werd hij enkel veroordeeld tot een opschorting.

“Het is niet aan mij om mij uit te spreken over de strafmaat”, reageerde de advocaat van de familie van het slachtoffer na het vonnis. “We zijn wel tevreden met de schuldigverklaring van zowel de ploegbaas als Net Brussel. Het is zeer uitzonderlijk dat een werkgever wordt veroordeeld voor de zelfdoding van een werknemer”, aldus Antoine Chomé.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.