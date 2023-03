Petanqueclub Houtemveld uit Tienen mag zich voortaan koninklijke vereniging noemen

De Petanqueclub Houtemveld uit Tienen mag voortaan de titel van koninklijke vereniging dragen. Elke vereniging die meer dan 50 jaar oud is, kan deze titel aanvragen. De titel is altijd een gunst van de koning. "Onze majesteit heeft ons de titel toegekend en de oorkonde zal nu een mooie plaats krijgen hier in de club", vertelt secretaris Hervé Sterckendries.



De club werd opgericht op 26 juli 1965 als Petanqueclub Kazerne Tienen. Later moest de club verhuizen naar het vroegere Junior City gebouw. Daar heeft de club nu enkele mooie binnen- en buitenterreinen en een gezellige kantine. “We zijn ook echt nog een actieve club met 145 leden. In tegenstelling tot veel andere petanqueclubs zien wij ons ledenaantal niet afnemen.”