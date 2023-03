Geen PFAS meer te vinden in gezuiverd water van Oosterweelwerf voor natuurgebied Blokkersdijk op Linkeroever

Nu is gebleken dat dat lukt, zegt Jef Van de Wiele van Natuurpunt Waasland. "De analyses zijn heel positief. Geen enkele PFAS-soort die gemeten werd, en dat zijn er veel, kon nog vastgesteld worden in het water. De waarden liggen onder de detectielimiet. Het is nog altijd mogelijk dat er PFAS in zit, maar dan zo weinig dat het op dit moment geen effect meer zal hebben op de grote waterplas."

De detectiewaarde is 20 nanogram/liter. De lozingsnorm ligt op 100 nanogram/liter.