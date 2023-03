Plastic activist Toon Eerdekens dient klacht in tegen gemeente Diepenbeek voor afval tijdens carnaval

Activist Toon Eerdekens heeft klacht ingediend tegen gemeente Diepenbeek. "De gemeente overtreedt haar eigen zwerfvuilreglement en werkt mee aan de plastic soep", vindt Eerdekens. "Tijdens de carnavalstoet laten ze onbestraft alles uitgooien wat er maar bestaat in plastic. Niemand weet wat er wordt uitgegooid. Er is geen enkele controle of milieubewustzijn. Alles mag tijdens carnaval."