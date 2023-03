Politiezone Lanaken-Maasmechelen heeft nieuwe korpschef

Ronin Cox heeft al ervaring als korpschef, bij de politiezones Voeren en Maasland. "Hij heeft veel ervaring, zowel op het politionele als het organisatorische vlak", gaat Terwingen verder. "Onze zone is natuurlijk anders dan zone Maasland, het is een andere omgeving en we worden we ook geconfronteerd met andere misdrijven en een andere politie-inzet. Maastricht is ook niet ver weg. Maar hij heeft de strenge selectieprocedure doorstaan."