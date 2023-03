Preventiecampagne tegen darmkanker in Sint-Mariaziekenhuis in Halle: “Een stoelgangtest heeft mijn leven gered”

De bedoeling van de preventiecampagne is om mensen op een laagdrempelige manier aan te zetten om zich te laten screenen. Mensen kunnen in de inkomhal van het ziekenhuis door een dikke darm lopen om meer te weten te komen over dikkedarmkanker. Voorts wordt getoond hoe je thuis gemakkelijk de stoelgangtest kan doen. “Deze stoelgangtest heeft mijn leven gered”, getuigde Chris Van Tilborgh. Dat beaamt ook Johan Ponette, diensthoofd gastro-enterologie in het Sint-Mariaziekenhuis. “Het helpt darmkanker in een vroeg stadium op te sporen, lang voor mensen symptomen of last krijgen. Hoe sneller een kanker is opgespoord, hoe groter de overlevingskans."