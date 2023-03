Prinses Delphine is ambassadeur van campagne rond mentaal welzijn: “We moeten jongeren troosten”

Prinses Delphine is één van de ambassadeurs van #binnenstebuiten, een campagne van de organisatie Warme William die het mentaal welzijn van jongeren wil verbeteren. De campagne wil aandacht voor het feit dat je ook zonder woorden over je gevoelens kan praten. “Kunst is een taal. Als je geen woorden kan vinden, kan je je uitdrukken via kunst”, vertelt prinses Delphine in Goeiemorgen Morgen! op Radio2.