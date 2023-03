Prinses Delphine openhartig over haar tienerjaren: "Anorexia is als een drug, het neemt je leven over"

"Op mijn 13e ontwikkelde ik anorexia, het was verschrikkelijk." Dat heeft prinses Delphine verteld in een openhartig interview met Radio2-presentator Peter Van de Veire. Als ambassadeur van het project Warme William vindt Delphine het belangrijk om open te spreken over mentaal welzijn en dus ook over haar verleden met de eetstoornis. "Ik heb nu pas de kracht om over mijn eigen ervaringen te spreken, maar het mag geen taboe blijven."