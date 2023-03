Liveblog - Advocaat van Reuzegommer waarschuwt voor "brandmerk" na proces Sanda Dia: "Hier gaan drama's van komen"

"Ten tweede, en dat is een idee van mezelf: dit waren zeer jonge jongens, 18, 19, 20 jaar. We hebben allemaal stommiteiten gedaan in onze jeugd. En vaak zijn daders jonge mensen. Daar is een neurologische verklaring voor: de prefrontale cortex in onze hersenen is maar in volle rijpheid tussen de 20 en 25 jaar. Het is geen vergoeilijking. Maar het kan wel impulsief, grenzeloos, dwaas gedrag verklaren."

"Er is ook een derde verklaring: de onwetendheid. Men wist dat men ver ging en grenzen opzocht, maar men wist niet waarin men te ver ging. De doodsoorzaak is de overdosis zout (uit de vissaus, red.), maar wist iemand dat dat de doodsoorzaak kon zijn? De meeste artsen wisten het zelfs niet. Nu weten we dat allemaal en zijn we allemaal gewaarschuwd."