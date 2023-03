Stad Brugge tevreden met Vlaams kotlabel

De stad Brugge reageert tevreden op het label. Zij voerden al controles uit. "Voor ons is kwaliteit, onderhoud en veilige koten heel belangrijk", zegt schepen Franky Demon. "Wij controleerden al samen met een bevoegde dienst of de hoogte van de kamers in orde waren en of er voldoende stopcontacten aanwezig waren. Als er een extra label komt, is dat zeker een positieve zaak. Studenten moeten kunnen rekenen op een veilig en net kot. Met het label kunnen we ervoor zorgen dat elk kot up-to-date blijft", aldus Demon.