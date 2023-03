Honderdduizenden Britten staken op "budget day", de Londense metro ligt volledig stil

De hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk en de daarbijhorende hoge dagelijkste kosten leidt tot ongenoegen bij honderdduizenden werknemers in het Verenigd Koninkrijk. De begroting wordt vandaag voorgesteld in het Britse parlement en werknemers uit verschillende sectoren maken van de gelegenheid gebruik om een signaal te geven. De stakers eisen voornamelijk meer loon. De metro in Londen ligt volledig stil.