Wat betekent TikTok-ban voor populaire Vlaamse politici op het platform? "Ik ga er absoluut niet mee stoppen"

Voor een verbod voor iedereen is momenteel niemand te vinden. "Dat is te verregaand en lost ook niets op", aldus CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. "Als TikTok verdwijnt, komt er waarschijnlijk gewoon een andere app in de plaats. We moeten als overheid niet ingrijpen op wat mensen in hun privéleven doen en welke apps zij willen gebruiken op hun persoonlijke telefoon of in hun privéleven. Het is aan de overheid om te zorgen voor een kader dat mensen en hun data beschermt eerder dan TikTok zomaar te verbieden."