Twee carnavalsgroepen geweerd en extra veiligheidsmaatregelen op volgende carnavalsoptochten in Riemst

In Riemst zijn twee Waalse carnavalsgroepen niet meer welkom na incidenten afgelopen weekend op het carnaval in Vlijtingen. Een andere carnavalsgroep, uit Riemst zelf, heeft beslist dit seizoen niet meer deel te nemen aan optochten. Leden van die vereniging gingen afgelopen weekend in de clinch met de politie en een andere carnavalsgroep.