"Pano" geeft unieke inkijk in assisenproces seriemoordenaar Stephaan Du Lion: "Toen ik mijn DNA afstond, wist ik dat ik gepakt ging worden"

Even terug in de tijd. Wanneer in 1992 Ariane Mazijn vermoord wordt aangetroffen in de slaapkamer van haar appartement in Antwerpen, staat het forensisch DNA-onderzoek nog in zijn kinderschoenen. Op de plaats van de moord worden een aantal sporen aangetroffen, waaronder een "kleverige substantie" op de dij van het slachtoffer. Het spoor wordt afgenomen op een wattenstaafje, maar tien jaar lang gebeurt er niets mee.

Pas in 2001 wordt het spoor opnieuw onderzocht. Labotesten wijzen uit dat het om sperma gaat, vermoedelijk van de dader. De speurders laten een DNA-profiel opstellen en in de loop der jaren wordt dat vergeleken met DNA van verschillende mogelijke verdachten. Zonder succes. "En daar stopte het op dat moment", vertelt Karolien Van Dijck. "Enkel een een-op-een-vergelijking met verdachten was op dat ogenblik een mogelijkheid. Als de dader daar niet bijzat, wist je niet van wie het spoor was."