Wedstrijd van Union Sint-Gillis tegen Union Berlin bijna uitverkocht ondanks boycot van harde kern

Maandag verdedigde de CEO van Union in het VRT-programma Extra Time nog de keuze om in Anderlecht te gaan spelen. “We gaan twaalf- of dertienduizend supporters ontvangen. In Leuven zou dat niet mogelijk geweest zijn,” aldus CEO Philippe Bormans. “Maar het is nooit fijn om in een ander stadion te moeten spelen. Het is weer een nieuw stadion dat we gaan ontdekken.” “Het is niet ideaal. Het is niet onze favoriete plek,” voegt Maarten Verdoodt toe. “Maar het is goedkoper dan in Leuven spelen en het is dichterbij. Op organisatorisch vlak helpt het wel dat we in Brussel spelen.”