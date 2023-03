Verdubbeling trajectcontroles langs Limburgse gewestwegen en autosnelwegen

Het aantal trajectcontroles langs gewestwegen en autosnelwegen is de afgelopen jaren fors toegenomen in heel Vlaanderen. Tussen 2019 en vandaag kwamen er 234 nieuwe trajectcontroles bij op 136 locaties. Dit jaar komen daar nog eens 194 trajectcontroles op 109 locaties bij. In Limburg zijn er nu al op 44 plaatsen trajectcontroles en daar komen er in 2023 nog eens 45 bij.