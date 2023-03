"Historisch en ongezien": nieuwe Nederlandse "boerenpartij" triomfeert volgens exitpolls

"Dit bevestigt dus de trend van de peilingen", zegt VRT-journalist Jeroen Reygaert in de Nederlandse stad Den Haag. "Maar toch nog een stuk uitgesprokener dan in de peilingen. De BBB lijkt duidelijk de grootste te worden, terwijl het in de peilingen nog nek aan nek ging met de liberalen van de VVD."

"In Overijssel, om er een provincie uit te halen, is het heel zichtbaar. De BBB haalt daar uit het niet 30 procent. Dat is drie keer zo groot als de op een na grootste partij daar. En zelfs in het verstedelijkte Noord-Holland wordt de BBB de grootste partij. Ze bestonden vier jaar geleden nog niet eens."