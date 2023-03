Vooruit, Groen en Vlaams Belang willen Vlaamse onderzoekscommissie naar wantoestanden in woonzorgcentra

"Er zijn wel inspecties bij woonzorgcentra en er staan er nu een 23-tal woonzorgcentra op de meer dan 800 onder verhoogd toezicht", zegt Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (Vooruit). "Maar daar worden dan geen consequenties aan gekoppeld. Als het echt manifest fout gaat, dan wordt er niet op een bepaald moment gezegd: hier stopt het nu."

Uit onderzoek van VTM Nieuws en "Het Laatste Nieuws" blijkt dat er ernstige wantoestanden zijn in meer dan de helft van de rusthuizen van Orpea. Het gaat onder meer over bejaarden die worden opgesloten of vastgebonden of beschimmeld brood te eten krijgen. "Als je ziet dat een groep zoals Orpea zo manifest en zo duidelijk alle regels aan zijn laars lapt, dan moet je strenger optreden als overheid", vindt Anaf.

Groen treedt de vraag van Vooruit bij. "Wij willen vooral de grondoorzaken in de sector aanpakken", zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. "Een beter statuut voor personeel, geen winst maken op zorg en meer kleinschalige ouderenzorg."

"De Vlaamse regering moet krachtdadiger ingrijpen en nauwer samenwerken met de rusthuizen om ervoor te zorgen dat kort op de bal gespeeld wordt", zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan "Het Laatste Nieuws".

Of er ook effectief een Vlaamse onderzoekscommissie komt, is niet zeker. De meerderheidspartijen zijn geen fan.