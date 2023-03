Vrouw uit Lille betaalt niet in 14 handelszaken omdat ze bankkaart vergeten zou zijn en krijgt werkstraf

Een 42-jarige vrouw uit Lille heeft een werkstraf van 125 uur gekregen omdat ze niet heeft betaald in 14 handelszaken. De vrouw ging langs bij onder andere kapsalons, schoonheidssalons en dure kledingwinkels, maar betaalde niet. Ze vertelde elke keer dat ze haar bankkaart niet bij zich had of dat haar bankkaart niet werkte. Ze beloofde dat ze het geld zou overschrijven of later zou terugkomen om te betalen, maar dat gebeurde niet.