Vrouw van 82 uit Reninge vermist nadat ze vertrekt met elektrische fiets

In Reninge zijn de hulpdiensten op zoek naar een vrouw van 82. Yvonna Deleu vertrok dinsdagochtend met haar elektrische fiets vanuit haar woning in Sint-Maarten, bij Reninge. Normaalgezien zou ze over de middag gaan eten in het woonzorgcentrum Zilvervogel, maar daar is ze nooit aangekomen.

Haar familie merkte op dat Yvonna ’s avonds niet was thuisgekomen. Toen ze hoorden dat ze nooit bij WZC Zilvervogel is geweest, contacteerden ze de politie. De politie startte vandaag een zoektocht met een drone en een helikopter om de omgeving te scannen. Omdat ze met de elektrische fiets is vertrokken, zou het kunnen dat de vrouw verder buiten Reninge is geweest.