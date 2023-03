Vuilnis stapelt zich op in Brussel, Net Brussel belooft achterstand in te halen 

Afvalzakken en papier stapelen zich op in de stad, onder meer op de Gentsesteenweg. Volgens een buurtbewoner zijn maar liefst drie ophalingen van papier geschrapt. Met alle gevolgen van dien: "De rijweg wordt smaller door de afvalberg en dat is gevaarlijk." Ten laatste vrijdag is alle achterstand ingehaald, belooft Net Brussel.