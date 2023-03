Waar kan je als consument terecht bij problemen?

Je kan met consumentenvragen en -problemen altijd terecht bij de Consumentenombudsdienst. Dat is een autonome openbare dienst die consumenten informeert en bijstaat. Op de website kan je een vraag stellen of een klacht indienen. Let wel: die klacht moet gaan over een Belgische onderneming. Voor bedrijven die niet in ons land gevestigd zijn, is de Consumentenombudsdienst niet bevoegd.