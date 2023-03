36 jaar trouw op post, maar deze 5 dingen wist je misschien nog niet over weerman Frank Deboosere

In zijn lange VRT-carrière gaf Frank Deboosere zelden verstek, ook niet op moeilijke momenten, zoals bij ziekte of het overlijden van zijn zus Paskal, die ook voor VRT werkte. Deboosere is een gepassioneerde vakman in hart en nieren, bevestigt collega-weerman Bram Verbruggen. "Frank is de enige van ons die élke dag een weerbericht maakt voor één of andere zender."

Hoe hij dat volhoudt? "De wolken zijn mijn vrienden, de zon is mijn vriend, de blauwe hemel, de sterren, dat zijn mijn vrienden. Anders hou je dat ook niet vol. Je moet die drive hebben, want het weer stopt nooit. En als ik een bekentenis mag doen: ik heb in de voorbije 36 jaar één keer een iets langere vakantie gehad, gedurende 14 dagen. Mijn andere vakanties waren altijd kort."