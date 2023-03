Werken aan fietssnelweg Sint-Gillis-Waas stilgelegd wegens broedseizoen

Met de officiële start van het broedseizoen op 15 maart vallen ook de werken aan de fietssnelweg F411 stil tussen de Nederlandse grens en de E34 in Sint-Gillis-Waas. Sinds vorig jaar november wordt het fietspad daar verbreed en krijgt het een nieuwe toplaag. “De pauze in de werken was gepland”, vertelt gedeputeerde Riet Gillis (Groen). “Het stond zo in de vergunningsaanvraag dat we tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 1 juli niet zouden werken.”