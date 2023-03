Wijnegem Shopping zet QR-codes op vuilnisbakken voor blinden en slechtzienden die afval willen sorteren

Ervaringsdeskundige Gert Vervloet kampt met een visuele beperking. Hij kon het nieuwe systeem al eens uittesten en is tevreden. "Tot nu toe moest ik bij wijze van spreken vragen aan iemand om me naar de juiste vuilnisbak te leiden", vertelt Vervloet. "Ik heb al vuinisbakken uitgeprobeerd waarop in braille was aangegeven wat je er mocht ingooien. Na verloop van tijd begint dat brailleschrift af te slijten omdat de vuilbakken vaak in weer en wind buitenstaan. Dan is het niet meer leesbaar."