2 jaar na brand in klooster Heule: vleugel wordt nieuw schoolgebouw en kapel wordt gerestaureerd

Op 20 april 2021 woedde een felle brand in het klooster van de Zusters van Liefde in Heule. De voorgevel van de kapel stond nog recht, maar het interieur was volledig verwoest en het dak stortte in. Een vleugel van het klooster was ook zwaar beschadigd, waardoor de zusters naar een ander deel verhuisden.