3 cipiers opgepakt na zoekactie in gevangenis van Hasselt

De federale gerechtelijke politie heeft dinsdag 3 cipiers van de gevangenis in Hasselt gearresteerd, in een onderzoek naar het binnensmokkelen van mini-gsm's in de gevangenis. Dat heeft het parket bekend gemaakt. Vorige week dinsdag werd in datzelfde onderzoek een grootschalige zoekactie in gevangenis zelf gehouden. De cipiers zijn intussen weer vrijgelaten, maar het onderzoek loopt nog.