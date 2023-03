Afbraak van verouderd slachthuis in Genk kan beginnen dankzij Vlaamse subsidie 

Het Genkse slachthuis is totaal verouderd en heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. In 2016 ging het failliet, werd het overgenomen en daarna beboet omdat het de hygiënemaatregelen niet respecteerde. Het gebouw past ook niet langer in de ruimtelijke visie van de stad Genk en daarom moet het verdwijnen. De stad vroeg daarvoor een subsidie aan en die is nu toegekend. De site zal volledig heringericht worden.