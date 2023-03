Agenten beboeten verkeersovertreders in hun "vrije tijd": rechter spreekt beklaagden vrij wegens betrokkenheid

Bij een van de beklaagden speelden de feiten zich af op 22 oktober 2021 op de E40 in Groot-Bijgaarden richting Ternat. Een agent die niet aan het werk was reed achter de auto van de beklaagde. "Volgens de agent die met een dashcam (camera) reed, zwalpte mijn cliënt met zijn auto", zegt de advocaat. "Maar volgens mij is dat geen misdrijf als je binnen je rijvak blijft. De agent vermoedde wel dat mijn cliënt op zijn gsm bezig was. De agent, die achter mijn cliënt reed, begon te toeteren en de gesticuleren met zijn arm. Dat werkte zodanig op de zenuwen van mijn cliënt, dat die zijn middenvinger opstak naar de achterligger, van wie hij niet wist dat het een agent was. Uiteindelijk is mijn cliënt gestopt om foto's te nemen van zijn achterligger. Dat had hij beter niet gedaan. Uiteindelijk kreeg mijn cliënt een pv voor de feiten, ook als was de agent niet aan het werk."