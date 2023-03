Alle scholen in Harelbeke sluiten tijdens wielerwedstrijd E3

Volgende vrijdag is er de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic met start en aankomst in Harelbeke. Dit jaar blijven alle scholen in Harelbeke dicht. "Vroeger kwam de E3 aan op de Markt in Harelbeke. Daar liggen twee scholen in de buurt. Enkel die scholen bleven toen dicht omdat ze moeilijk bereikbaar waren voor leerlingen en leerkrachten", klinkt het bij Pattyn.