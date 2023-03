Architect van de Antwerp Tower, Jozef Fuyen (95) is overleden

De bekendste werken van Fuyen zijn de Antwerp Tower en de Bijenkorf op de Oudaan. Vooral de Antwerp Tower, die in 1974 zijn deuren opende, heeft heel wat invloed gehad op de Antwerpenaren. "De toren kreeg heel wat persaandacht omdat het zo'n opvallend gebouw was. Je kon er letterlijk niet naast kijken", legt Ottomer uit.

"Maar door die grote, opvallende toren heeft Jozef Fuyen ook veel kritiek moeten incasseren. Heel wat mensen waren niet enthousiast over de Antwerp Tower en konden er alleen maar slecht over praten. Vandaag heeft de toren nog altijd voor- en tegenstanders. Het gaat puur over smaak en dat is iets heel persoonlijk."

Bij de bouw in 1974 was de Antwerp Tower het derde hoogste torengebouw in Antwerpen, na de spits van de kathedraal en de Boerentoren. Maar na de renovatie in 2019 kreeg de Antwerp Tower twee extra verdiepingen waardoor het met 100,7 meter officieel het hoogste Antwerpse gebouw is na de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.