Antwerpse stadsbestuur verplicht Arenberg om multiculturele foto's te vervangen door klassieke schilderijen

"Die trappenhal heeft altijd zo bestaan, dus ik zou niet weten waarom die schilderijen vervangen moeten worden. Ook al zijn ze niet beschermd, ze hebben wel een enorme erfgoedwaarde." Volgens Lemmens had de keuze om de schilderijen te vervangen dan ook een andere reden. "Onze geschiedenis, daar moeten we fier op zijn. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat men onze geschiedenis wil wissen."

Lemmens benadrukt dat hij niets heeft tegen diversiteit. "We leven in een stad die enorm divers is. Die foto's kunnen wat mij betreft perfect op een andere plaats in de schouwburg hangen, maar niet in de trappenhal."