Begrotingstekort 6 miljard euro kleiner dan verwacht, staatssecretaris Bertrand (Open VLD): "Dit is een opsteker, maar nog niet voldoende"

Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) vat morgen met positief nieuws de begrotingscontrole aan, al blijft ze voorzichtig. "Het is een opsteker, maar het is nog niet voldoende. De situatie blijft slecht. We moeten blijven hervormen om onze overheid veerkrachtig te maken in de toekomst." Het is afwachten of de regering tijdens de begrotingscontrole nieuwe maatregelen zal nemen om het tekort verder te verkleinen.