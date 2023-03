Met de helikopter naar school:  Belgische luchtmacht op bezoek in VTI Deinze

Opvallend bezoek in het VTI in Deinze. Daar ontvingen ze gisteren de Belgische luchtmacht. Die kwamen op bezoek om een aantal workshops over verschillende beroepen bij het leger te geven aan de laatstejaars. Zo maakten de leerlingen kennis met beroepen als piloot, verkeersleider of technieker bij het leger. De luchtmacht wil het belang van defensie benadrukken en de leerlingen warm maken voor een toekomst bij het leger.

Twee leerlingen van het VTI, Jelle (18) en Emilia (16), mochten met een legerhelikopter meevliegen van Ursel tot aan de school. "Het was een ongelofelijke ervaring, mijn eerste keer in een helikopter", zegt Emilia. De helikopter is een Agusta A109 model, een lichte transporthelikopter. Jelle was alvast opgetogen: "Ik vind dat heel interessant. Het is echt mijn droom om als piloot mee te werken in dat team en te helpen mensen te redden."