Beringen bindt samen met drie buurgemeenten de strijd aan tegen huisjesmelkers

Om die wildgroei aan kamers en die mistoestanden aan te pakken hebben de 4 gemeenten en de intergemeentelijke samenwerking (IGS Woonverhaal) nu een reglement opgesteld. “Wie voortaan kamers wil verhuren in Beringen, Ham, Tessenderlo of Leopoldsburg is verplicht om de nodige vergunningen aan te vragen. Wil je een bestaand pand ombouwen tot kamerwoning, één of meerdere kamers verhuren in een eengezinswoning, een nieuwe kamerwoning oprichten? Dan moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen bij je stad of gemeente.”, verduidelijkt schepen Witters.

Nadien volgt dan een controlebezoek om na te gaan of de kamer beantwoordt aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen. Zulke kamers krijgen een conformiteitsattest. Wie toch een kamer zonder dat attest verhuurt, is strafbaar.