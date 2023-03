Boze boeren debatteren met medewerker minister van omgeving Zuhal Demir in Langemark

Het was burgemeester van Langemark Dominique Cool (N-VA) die adviseur van minister van Omgeving Zuhal Demir, Lieven De Stoppeleire uitnodigde. De Stoppeleir heeft zelf een melkveebedrijf en was in een vorig leven provinciaal voorzitter in Oost-Vlaanderen en beleidsmedewerker van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Eind vorig jaar ruilde hij die post in voor een advsieursfunctie op het kabinet Demir.

Het was in die hoedanigheid dat hij gisteravond boeren uit Langemark, en daarbuiten meer inzicht wilde geven in het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering heeft afgeklopt. Veel boeren zijn boos omdat er een nieuwe rode lijst komt van landbouwbedrijven die moeten sluiten of zware aanpassingen moeten doen tegen 2030. Bedoeling is dat de stikstofneerslag tegen 2030 halveert.